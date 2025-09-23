Skipr

Farmaceut Pfizer omhoog op Wall Street na grote overname

,

Pfizer behoorde maandag tot de stijgers op Wall Street met een koerswinst van bijna 2 procent. De farmaceut koopt branchegenoot Metsera, een ontwikkelaar van medicijnen tegen obesitas, voor 4,9 miljard dollar.

Pfizer betaalt 47,50 dollar per aandeel in contanten. Daarnaast biedt het bedrijf toekomstige betalingen, bij het bereiken van bepaalde doelstellingen. Het aandeel Metsera knalde 61 procent omhoog door het bod.

Met de overname van Metsera neemt de concurrentie op de lucratieve markt voor afslankmiddelen verder toe. Vorige week werd al bekend dat de Zwitserse farmaceut Roche branchegenoot 89bio koopt in een poging de achterstand op de markt in middelen tegen obesitas in te halen.

De stemming op Wall Street was verder terughoudend, na de nieuwe recordstanden op vrijdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 46.150 punten. De S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6653 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent op 22.608 punten. (ANP)

