Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Financiën
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

KNMP: Bekostiging stoppen-met-rokenzorg gaat veranderen

,

Volgens de belangenbehartiger van apothekers, de KNMP, wordt de de bekostiging van stoppen-met-rokenzorg mogelijk herzien. Apotheekteams in de wijk krijgen mogelijk een grotere rol.

De KNMP stelt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per 2027 veranderingen wil doorvoeren in de bekostiging van stoppen-met-rokenzorg. In oktober valt daarover een besluit. De KNMP maakt zich zorgen over een toename van administratieve lasten en declaratie-zekerheid. De gevolgen van het NZa-voornemen voor openbare apotheken zullen sterk afhangen van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Direct declareren

Volgens de KNMP overweegt de NZa om apotheken toe te staan de nicotinevervangende middelen apart en direct te declareren bij zorgverzekeraars, als deze apotheken hiervoor zijn gecontracteerd. Dit geldt dan voor de middelen en de terhandstelling; de kosten van de dienstverlening van de apotheek. Nu kopen zorgverzekeraars stoppen-met-roken-programma’s in bij huisartsenpraktijken en specifieke aanbieders. Dat gebeurt op basis van een standaard aanbod en een vast tarief. Hoofdcontractanten moeten de kosten voor geneesmiddelen zelf aan de apotheek vergoeden via onderlinge dienstverlening.

Altijd een aanvulling

In de nieuwe situatie moeten zorgverzekeraars en de NZa, volgens de KNMP, via declaratiegegevens kunnen controleren of er voor dezelfde patiënt ook een prestatie voor het stoppen-met-roken-programma is gedeclareerd. De NZa stelt dit als voorwaarde, zodat de farmacotherapeutische interventie een aanvulling is op de geneeskundige interventie; de gedragsmatige begeleiding bij het stoppen met roken.

De KNMP gaat onderzoeken wat de impact is op de apotheeksystemen van de veranderingen.

Reageer op dit artikel
Meer over:EerstelijnszorgFinanciën

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:54 KNMP: Bekostiging stoppen-met-rokenzorg gaat veranderen
18 jun 2025 KNGF vraagt opnieuw aandacht voor fysiotherapie in basisverzekering
28 apr 2025 Fysiotherapeuten vangen bot bij Zorginstituut
31 mrt 2025 Fysiotherapeuten hoeven geen hulp te verwachten van staatssecretaris Maeijer
10:49 Fysiotherapeuten eerstelijn verdienden weer minder afgelopen jaar

Interessant voor u

132 De Nulpraktijk 5 | Bouwkosten zetten innovatie in huisartsenzorg onder spanning

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties