Farmaceutische industrie bezorgd over Amerikaanse importheffingen

De farmaceutische industrie in Nederland heeft bezorgd gereageerd op de Amerikaanse importheffingen op geneesmiddelen. Daarmee wordt voor het eerst in dertig jaar getornd aan de internationale afspraak om, in het belang van patiënten, op geneesmiddelen geen invoertarieven te heffen.

Eerder bestond nog de angst dat er voor sommige sectoren, waaronder farma, veel hogere tarieven zouden komen. Het wordt uiteindelijk toch 15 procent. Maar dat vindt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) “niet iets om blij over te worden”.

Beschikbaarheid medicijnen

De branche is bang dat de heffingen de beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen onder druk kunnen zetten. Ook kunnen ze een negatieve impact hebben op de mogelijkheden van bedrijven om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

“De eerste gevolgen hiervan zijn inmiddels zichtbaar: terwijl in de Verenigde Staten miljardeninvesteringen in de geneesmiddelensector worden aangekondigd, ontstaan in Nederland juist vertragingen bij de introductie van innovatieve geneesmiddelen. Dit raakt een sector die hier al langer kampt met een verslechterend commercieel en beleidsklimaat”, laat de VIG in een uitgebreide reactie weten.

Tienduizenden banen

In Nederland worden veel medicijnen gemaakt die onder meer bestemd zijn voor de VS. Bedrijven als Janssen, Organon en MSD hebben hier grote vestigingen en in de sector werken tienduizenden mensen. Volgens de donderdag gepubliceerde details over de raamwerkovereenkomst tussen de EU en de VS lijken generieke geneesmiddelen wel te worden uitgesloten van heffingen. De export hiervan naar de VS is in Nederland maar voor enkele producenten belangrijk. (ANP)

Farmaceutische zorgFinanciën

10:46
