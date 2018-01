'Virenze liet behandelaars behandeltijd bijschrijven'

De failliete ggz-aanbieder Virenze heeft begin 2017 vierhonderd hulpverleners de opdracht gegeven behandelminuten bij te schrijven in hun agenda’s van 2016. Dat zou blijken uit een interne e-mail, meldt dagblad Trouw zaterdag.

Volgens de krant leidde het verzoek van de organisatie tot protest onder een deel van de behandelaren. Die gaven aan dat zij de behandeltijd en patiëntenadministratie al naar eer en geweten hadden ingevuld. Ze spreken van fraude.

Oud-bestuurder Frans Kochen laat aan Trouw weten dat 'beter tijd registreren' een eis was van een externe accountant. Vergeleken met andere instellingen hadden de Virenze-behandelaars een laag aantal productieve uren en een hoog aantal niet declarabele uren geschreven en daarom moesten ze "nog eens goed naar de agenda kijken". Kochen ontkent dat hij op deze wijze bedrijfskosten had willen afwentelen op verzekeraars en gemeenten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan niet zeggen of sprake is van fraude. Daarvan is sprake als uren die niet aan patiënten besteed zijn, toch gedeclareerd worden. De zorgautoriteit beslist binnenkort of zij een onderzoek start.

Failliet

Virenze, een ggz-instelling met dertig vestigingen in het land, werd in december 2017 door de rechter formeel failliet verklaard. De zorg aan de patiënten is overgenomen door MET ggz en Parnassia Groep.