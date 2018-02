'Zorg moet af van protocollenfetisjisme'

Er moet een einde komen aan het protocollenfetisjisme in de zorg, oftewel de hang om alles in regels en richtlijnen vast te leggen. De aanname is dat de zorg veiliger wordt door regels toe te voegen, maar het tegenovergestelde is waar.

Dit zei Kjeld Aij, hoofd anesthesiologie en operatieve zorg in het VUmc, tijdens het Skipr-congres 'Strategische procesinnovatie' van 30 januari.

Aij sprak ook over zelfsturende teams in de zorg. Die functioneren niet zonder leidinggevenden, ziet hij in de praktijk. "Zelfsturende teams zijn aan het sturen, maar wat is de richting? Wie bepaalt wanneer er geremd moet worden of juist het gas erop moet? Daar is leiderschap voor nodig."

Over de lean-werkwijze is Aij wel te spreken. "Het is een complete filosofie met zowel aandacht voor de harde als de zachte kant van de organisatie. Dat mis ik bij andere methodes."

