Laatste bezuinigingsslag: MST schrapt 168 banen

Medisch Spectrum Twente (MST) start dit jaar haar laatste geplande bezuinigingsronde. Er verdwijnt 168 fte. Dat wordt zoveel mogelijk opgevangen door natuurlijk verloop.

Dat schrijft dagblad Tubantia op 7 februari. Veranderende ziekenhuisprocessen maken het mogelijk om met minder mensen te werken, stelt het MST.

Nieuwbouw

De bezuinigingsoperatie is in 2016 al aangekondigd. In 2017 heeft MST 155 banen geschrapt. Daardoor is het verlies van 17 miljoen euro in 2016 – die mede is ontstaan door kosten voor nieuwbouw – teruggebracht naar een verlies van 3 miljoen in 2017. Het MST had vorig jaar een omzet van 420 miljoen. Aan het eind van dit jaar moet MST uit de rode cijfers zijn.

Bezuinigingsoperatie

De totale bezuinigingsoperatie moet 30 miljoen euro opleveren. Daarvan is 13 miljoen euro gerealiseerd. De bezuinigingen in 2018 moeten 8 miljoen opleveren. Het ziekenhuis gaat niet alleen snijden in het personeelsbestand. Er komen gezamenlijke balies. Het MST gaat ook scherper en efficiënter materialen inkopen. En er wordt gekeken naar efficiënter materiaalgebruik. Zo wordt op de ok gewerkt met gedeelde instrumenten, in plaats van eigen sets per chirurg.