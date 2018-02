Bestuurder SVRZ kondigt vertrek aan

Gabrielle Davits vertrekt als bestuurder van Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ). Zij bereikt dan de leeftijd van 65 jaar en wil ruimte maken voor andere activiteiten, zo maakte de Zeeuwse ouderenzorgaanbieder maandag bekend.

Davits heeft SVRZ gedurende zeven jaar geleid. De raad van toezicht bedankt haar "voor de inspirerende en mensgerichte wijze waarop ze haar functie heeft vervuld". SVRZ heeft nog geen opvolger voor Davits bekendgemaakt.

SVRZ verleent in Zeeland zorg aan kwetsbare ouderen, die als gevolg van lichamelijke klachten of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.