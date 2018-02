RegioPlus en Prismant gaan personeelstekort in zorg aanpakken

De 14 samenwerkende regionale werkgeversorganisaties in de zorg – verenigd in RegioPlus – zijn samen met onderzoeksbureau Prismant het project ‘Regionale zorgvraag en personeel’ gestart. In dialoog met zorginstellingen, opleidingen en gemeenten brengen zij de toekomstige behoefte aan personeel beter in beeld.

Deze nieuwe aanpak moeten de personeelstekorten in de sector Zorg en Welzijn helpen oplossen, zo stellen RegioPlus en Prismant in een gezamenlijk persbericht. Zij maken afspraken met werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Hierbij maken ze gebruik van cijfers die de toekomstige vraag naar zorg kunnen voorspellen. Zo kunnen zorgorganisaties eerder en beter met hun personeelsbeleid op ontwikkelingen inspelen. Prismant is specialist op het gebied van personeelsontwikkelingen binnen de sector Zorg en Welzijn. Jelle Boonstra, directeur van RegioPlus: “De ervaring leert dat het voeren van een dialoog over de arbeidsmarkt geholpen is met cijfers. Betrouwbare scenario's en toekomstprognoses geven een onderbouwing voor het te volgen beleid. Om deze reden is RegioPlus samen met onderzoeksbureau Prismant het project 'Regionale zorgvraag en personeel' gestart, waarmee op innovatieve wijze de toekomstige behoefte aan personeel in beeld wordt gebracht.”

Effecten

Door de nauwe samenwerking is het mogelijk om in alle arbeidsmarktregio's scenario's en prognoses te ontwikkelen. Hierdoor worden beleidskeuzes beter onderbouwd en zijn de effecten van het beleid nauwkeurig in beeld te brengen. De spelers op de regionale arbeidsmarkt kunnen samen zorgen voor een krachtig lokaal zorgaanbod.



Dat vind ook Jacqueline Stuurstraat, directeur deRotterdamseZorg: “Voor een effectieve regionale strategische personeelsplanning zijn drie zaken van belang: wat is de toekomstgerichte zorgvraag?, hoe leiden we op wat over drie jaar nodig is? en hoe blijven we in continue bestuurlijke dialoog met elkaar over de keuzes die we maken met bijbehorende gevolgen? De aanpak vanuit Prismant helpt ons dit in de regio te faciliteren.”