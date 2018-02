Zorginstituut wil einde aan 'chantage' door farmabedrijven

Zorginstituut Nederland wil dat dure medicijnen niet langer worden vergoed als producenten blijven weigeren openheid van zaken te geven over het tot stand komen van medicijnprijzen. Het Zorginstituut is het zat om 'gechanteerd' te worden door de farmaceutische industrie, schrijft het FD.

Momenteel is de keuze vaak om dure medicijnen toch te vergoeden, ook bij gebrek aan transparantie, omdat anders de patiënt de dupe is. "We worden gewoon gechanteerd over de ruggen van patiënten", zegt bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp in het FD.

Het Zorginstituut adviseert het ministerie welke geneesmiddelen in het basispakket moeten worden opgenomen. In dit advies geeft zij ook aan hoeveel er van de prijs af onderhandeld zou moeten worden om de kosten van het medicijn in een redelijke verhouding te laten staan tot de gezondheidswinst die het oplevert. Volgens Moerkamp is het voor het Zorginstituut lastig dit advies te geven wanneer onduidelijk is hoe de medicijnprijs tot stand is gekomen.

Stijging

Uit de in december 2017 door het Zorginstituut gepubliceerde 'Monitor weesgeneesmiddelen 2017' bleek dat de vergoeding van niet-oncologische weesgeneesmiddelen tussen 2012 en 2015 is gestegen van 173 miljoen naar 226 miljoen euro. Dat is een stijging van 31 procent.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) beloofde naar aanleiding van deze monitor bij de farmaceutische industrie aan te dringen op meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen. Volgens de minister is een zinvolle discussie over maatschappelijk aanvaardbare prijzen momenteel moeilijk als gevolg van het gebrek aan transparantie. Fabrikanten beschouwen informatie over prijsopbouw van hun geneesmiddelen als bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie.

Spinraza

Begin deze maand adviseerde het Zorginstituut minister Bruins nog dat het medicijn Spinraza niet in het basispakket moet komen, tenzij de prijs met zeker 85 procent omlaag gaat. De huidige prijs van Spinraza, een middel tegen de zeer ernstige spierziekte SMA, is per patiënt in het eerste jaar van behandeling zo'n 480.000 euro. Daarna kost behandeling zo'n 240.000 euro per jaar.

Moerkamp zegt in het FD dat een commissievergadering van het Zorginstituut begin deze maand over het middel Spinraza "de laatste druppel" was. De bestuursvoorzitter wil met de minister in geprek. "Ik vind dat we er serieus over na moeten denken om een advies en dus ook een vergoeding voor dure geneesmiddelen te weigeren als de fabrikant niet transparant wil zijn over hoe de prijs tot stand is gekomen", aldus Moerkamp.