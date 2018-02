ACM keurt overname medisch laboratorium Medlon goed

Medisch laboratorium Medlon in Enschede komt in handen van het Zwitserse Unilabs Diagnostics. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de overname goedgekeurd.

Volgens de kartelwaakhond blijft er na de overname voldoende concurrentie over.

Medlon is in 2011 ontstaan uit de fusie van de klinische laboratoria van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Medisch Spectrum Twente (MST). Medlon bestaat uit een laboratorium dat medische diagnostiek levert en heeft tevens een eigen trombosedienst. Alle 450 medewerkers gaan over naar Unilabs.

Unilabs is een grote diagnostiekfirma met vestigingen in Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Unilabs levert diagnostiek voor zorgverleners, medicijnontwikkelaars, zorgverzekeraars en overheden.