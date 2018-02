Stichting Vrienden van het UMC Utrecht heeft nieuwe directeur

Carola Remers is de nieuwe directeur van stichting Vrienden van het UMC Utrecht. Zij volgt per 1 maart Claudia Vonk op, die deze functie tot 1 december bekleedde.

Remers heeft veel ervaring opgedaan bij diverse landelijk bekende goede doelen, meldt de stichting. De laatste tijd werkte ze op interim-basis in de fondsenwerving. Dit deed zij onder meer voor de Erasmus MC Foundation.

"We zijn verheugd met de kennis en ervaring die Carola komt inbrengen bij de stichting Vrienden van het UMC Utrecht", zegt Remco van Lunteren, voorzitter van het bestuur van de stichting Vrienden van het UMC Utrecht. "Met haar komst maken we een mooie stap in het verwezenlijken van onze forse groeiambitie."