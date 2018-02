Stichting ZorgRecht wint kort geding over niet-gecontracteerde zorg

Stichting ZorgRecht heeft het kort geding over niet-gecontracteerde zorg door zzp'ers in de zorg gewonnen van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De rechter haalde een streep door de machtigingseis en het cessieverbod. Dit meldt Nursing.

Zelfstandige wijkverpleegkundigen en andere kleine thuiszorgaanbieders zonder contract, verenigd in stichting ZorgRecht, hadden een kort geding aangespannen tegen Zilveren Kruis, omdat deze steeds strengere regels stelde aan zorgaanbieders zonder contract. Zo hebben niet-gecontracteerde zorgaanbieders sinds dit jaar van alle nieuwe klanten en voor elke nieuwe indicatie een aparte machtiging nodig de verzekeraar. Ook krijgen zorgverleners hun rekeningen niet langer rechtstreeks door de zorgverzekeraar uitbetaald, via een zogeheten 'cessie'. In plaats daarvan gaat de rekening van zorgaanbieders voortaan naar de cliënt gaat, die daarvan 75 procent vergoed krijgt.

Fraude

Zilveren Kruis voelde zich genoodzaakt tot het strengere beleid door de sterke en oncontroleerbare groei van niet-gecontracteerde zorg. Bovendien ziet de zorgverzekeraar zich geconfronteerd met onterechte declaraties. Voor de rechter hield dit verweer echter geen stand. Zo zou de zorgverzekeraar onvoldoende aannemelijk hebben kunnen maken dat er op grote schaal fraude werd gepleegd. De rechter haalde een streep door beide maatregelen.

Een woordvoerder van Zilveren Kruis laat aan Nursing weten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.