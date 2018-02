Rvt Insula Dei gaat in beroep tegen uitspraak bestuursconflict

De raad van toezicht van Insula Dei Huize Kohlman gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 8 februari in het conflict tussen de Arnhemse zorginstelling en oud-bestuurder Barbara Versteegen. Volgens de rvt is Versteegen ten onrechte in het gelijk gesteld.

Dat meldt de raad van toezicht op 27 februari via een persbericht. De rechtbank spreekt van een ‘opeenstapeling van fouten' en een 'laakbare handelswijze' waardoor Versteegen haar baan onterecht is kwijtgeraakt. Stichting Insula Dei moet de ex-bestuurder een bedrag van bijna 240.000 aan vergoedingen betalen. Na uitvoerige bestudering van de uitspraak en een brede afweging en afstemming is besloten om in hoger beroep te gaan, aldus de rvt.

Integer

Volgens de raad van toezicht heeft de rechter een onjuist besluit genomen over de belangenverstrengeling die begin 2017 aan het licht kwam. De rvt zegt dit te baseren op een ‘onafhankelijk feitenonderzoek waaruit bleek dat de bestuurder niet integer heeft gehandeld door opdrachten te verstrekken aan het bedrijf van haar partner’. Versteegen zou het aannemingsbedrijf van haar echtgenoot tussen 2013 en 2017 voor 2,5 ton aan opdrachten hebben gegund.

In control

Volgens de rvt heeft de rechter ook onvoldoende meegewogen dat Versteegen niet ‘in control’ was toen de IGJ in december 2016 Insula Dei Huize Kohlmann onder verscherpt toezicht plaatste. De raad van toezicht blijft van mening dat de bestuurder niet in staat was hierop te schakelen. In maart 2017 is zij op non-actief gesteld. De rechtbank verwijt de rvt dat ze daarbij onzorgvuldig handelde door zelf eenzijdig de medewerkers, cliënten, mantelzorgers en de media te informeren.