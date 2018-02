Kraamverzorgenden bezorgd over 'geboortezorgacademie'

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Kraamverzorgenden (NBvK) ziet de aanstaande 'geboortezorgacademie' voor nieuwkomers in het vak niet zitten. De school van de werkgevers verenigd in Bo Geboortezorg, bedoeld voor branche-erkende opleidingen op plaatsen waar extra vraag is, biedt ook geen oplossing voor het tekort aan werknemers, vindt de NBvK.

Ze vindt dat het onderwijs via de ROC's moet lopen. "Werkgevers kunnen zich dan concentreren op het bieden van voldoende stageplaatsen voor de huidige ROC-leerlingen, een gezond en veilig leerklimaat en goede werkomstandigheden voor al het personeel." Vooral aan die arbeidsomstandigheden schort het, vindt de NBvK. Verbetering daarvan is het beste middel om de uitstroom van krachten tegen te gaan.

Dat laatste vindt Bo Geboortezorg ook, aldus een woordvoerster, maar dat is geen reden om niet ook met de academie te beginnen. Die heeft plaats via e-learning en in gehuurde zalen in regio's waar de behoefte extra groot is. Tegelijk wil Bo Geboortezorg de al bestaande branche-erkende opleiding verbeteren.

Bedreiging

"De inhoud, organisatie, uitvoering en financiering van een branchespecifieke beroepsopleiding neerleggen bij de sterk verdeelde en scherp concurrerende werkgevers is een regelrechte bedreiging voor de kwaliteit van de zorg", vindt de NBvk echter. "Niet kwaliteit en vakinhoud staan centraal, maar het zo snel mogelijk klaarstomen van leerlingen, zodat ze al meteen een verdienmodel vormen voor de organisaties."

Bo Geboortezorg zegt dat de academie met zijn vakopleiders goed is voor de hele sector. Het initiatief helpt bij het oplossen van het tekort, is kostenbesparend en kwaliteitsverhogend, aldus de zegsvrouw. (ANP)