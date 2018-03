Voorzitter rvt Insula Dei treedt per direct af

De voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van Insula Dei Huize Kohlmann, Monique Peels, is per direct afgetreden. De reden is een conflict met financier Menzis Zorgkantoor na afloop van de rechtszaak tussen de rvt en oud-bestuurder Barbara Versteegen.

Versteegen werd door de rechter in het gelijk gesteld. De rvt wil daartegen in hoger beroep gaan, maar Menzis is het daarmee oneens. Menzis Zorgkantoor drong eind februari al aan op het vertrek van de raad van toezicht.

In een mail aan de zorgaanbieder kondigt Menzis maatregelen aan die een hoger beroep volgens Insula Dei onmogelijk maken, zo schrijft dagblad de Gelderlander op 12 maart. Dat was voor de voorzitter reden om met onmiddellijke ingang te vertrekken.

'In control'

Op 7 februari deed de rechtbank uitspraak in de zaak tussen de rvt en oud-bestuurder Versteegen. De laatste werd volledig in het gelijk gesteld. De raad van toezicht oordeelde onterecht dat Barbara Versteegen onvoldoende 'in control' was toen de instelling onder verscherpt toezicht kwam te staan. Ook werd zij beticht van belangenverstrengeling, omdat zij de onderneming van haar echtgenoot opdrachten zou hebben gegund.

In mei 2017 werd ze opeens op non-actief gesteld. Volgens de rechter heeft de raad van toezicht Versteegen onnodig zwart gemaakt bij relaties en in de media.