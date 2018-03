CDA wil meer huisartsen in buitengebieden

Het tekort aan huisartsen in de buitengebieden moet worden aangepakt. Regeringspartij CDA wil dat de minister voor Medische Zorg, de provincies en zorgverzekeraars beter samenwerken om het probleem op te lossen. Voor beginnende artsen bijvoorbeeld moet het aantrekkelijk worden in buitengebieden te gaan werken.

In onder meer de provincies Friesland en Zeeland is in meerdere gemeenten een stop op patiënten, omdat huisartsen overbelast zijn. Het is een zeer zorgelijke en gevaarlijke ontwikkeling wanneer mensen niet meer terecht kunnen bij een huisarts, aldus CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg in het tv-programma Radar. Blijkbaar zijn er gebieden waar huisartsen niet graag willen werken, of de partner slecht een baan kan vinden, constateert zij.

Het ministerie wil er door onderzoek achter komen waarom huisartsen zich wel of niet willen vestigen in een bepaald gebied. Dan kan er naar gerichte oplossingen worden gekeken. (ANP)