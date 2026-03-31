Aardverschuiving in zorgsector nu huisartsen zich verenigen

De oprichting van de Vereniging van Verenigde Huisartsen, die vandaag bekend is gemaakt, zorgt voor een aardverschuiving in de zorgsector. De nieuwe koepelorganisatie, waarin alle huisartsorganisaties hun krachten bundelen, maakt een einde aan de versnippering die jarenlang het huisartsenlandschap kenmerkte.

Medisch specialisten, verzekeraars en zorgautoriteit reageren wisselend op nieuwe koepelorganisatie.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) uit haar zorgen. Zorgverzekeraars en de Nederlandse zorgautoriteit zijn juist enthousiast.

Noodzakelijke stap

De Vereniging van Verenigde Huisartsen (VvVH) is ontstaan uit onvrede bij bestuurders van bestaande organisaties zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), InEen, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), en Help de Huisarts Vooruit. Zij willen één krachtig geluid laten horen richting politiek en zorgverzekeraars.

Meer lobbykracht, lagere kosten

De nieuwe koepelorganisatie verwacht aanzienlijk lagere contributiekosten. De VvVH behartigt de belangen van alle huisartsen en hun onderlinge samenwerkingsverbanden. Door die opzet zal het bedrag dat huisartsen kwijt zijn aan belangenbehartiging een flink stuk lager liggen dan bij de combinatie van alle versnipperde organisaties. Tegelijkertijd wordt de lobbykracht aanzienlijk sterker, waardoor huisartsen betere tarieven en arbeidsvoorwaarden kunnen afdwingen en hun baan meer behapbaar en lonender wordt.

Medisch specialisten: aanval op bestaande verhoudingen

Juist de lobbykracht die uitgaat van de nieuwe koepelorganisatie baart de Federatie van Medisch Specialisten zorgen. Een woordvoerder van de FMS laat weten:

“We vrezen serieus voor onze inkomsten. We zijn bang dat huisartsen en specialisten op termijn ongeveer hetzelfde gaan verdienen. Een ongekende, in potentie rampzalige aanval op de bestaande verhoudingen die we niet zagen aankomen. Ook maken we ons zorgen over het steeds grotere groep van overstappers. Wie wil er straks nog specialist worden.

Zorgverzekeraars Nederland: kans voor vergoeding op maat

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is aangenaam verrast door de plotselinge krachtenbundeling van huisartsen. Aanvankelijk gaf ZN in haar enthousiasme aan zelf ook graag een koepelorganisatie te worden. Daar kwam ZN op terug toen het zich realiseerde dat het al een koepelorganisatie is.

In een tweede reactie liet een woordvoerder weten dat het nu overweegt om alle verschillende zorgverzekeraars op te laten gaan in één organisatie, aangezien zij toch al samen een koepel vormen.

“Als we samen één landelijke verzekeraar worden scheelt dat enorm in de overhead. Ook alle dure reclamecampagnes zijn dan niet meer nodig. Het zou de zorg goedkoper en beter maken. De vrijgekomen capaciteit kunnen we gebruiken om een accountmanager individuele huisartspraktijken te laten bezoeken om een passende vergoeding op maat af te spreken.”

Al met al lijkt het erop dat krachtenbundeling onder huisartsen grote gevolgen gaat hebben in de zorgsector. Een sterkere eerstelijnszorg kan leiden tot betere toegankelijkheid en lagere kosten, en een sterke gezondheidswinst voor alle inwoners van Nederland. Met deze stap vanaf de werkvloer lijkt een verandering in gang te zijn gezet die impact heeft op de machtsverhoudingen in de zorg én de financieringsmodellen.

NZa: verheugd over lagere contributie

Tot slot is ook de Nederlandse Zorgautoriteit verheugd over het plotselinge samengaan van alle belangenorganisaties in de huisartsgeneeskunde. Een woordvoerder zei het volgende in een korte verklaring:

“Door de fors lagere contributiekosten die individuele huisartsen gaan betalen voor belangenbehartiging verwachten we een omzetstijging van huisartspraktijken. Wij willen dit graag compenseren door de tarieven voor huisartsen stevig naar beneden bij te stellen.”

Bevlogen Huisartsen vrezen einde conflictmodel

Ook De Bevlogen Huisartsen zijn niet te spreken over de nieuwe koepelorganisatie. Het gevoel leeft dat hiermee een einde komt aan het wij-zij perspectief tussen huisartsen onderling en andere stakeholders. Een onthutste woordvoerder houdt het dan ook kort. “Brede samenwerking binnen de huisartsgeneeskunde is een gamechanger en desastreus voor ons conflictmodel. We gaan nu eerst goed kijken wat er precies is gebeurd en wie we daar de schuld van kunnen geven.”