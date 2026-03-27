Huisartsen aan politiek: Zonder extra maatregelen dreigt tekort verder op te lopen

Huisartsen vragen een nieuw actieplan voor de instroom van artsen. “Zonder extra maatregelen dreigt het al bestaande huisartsentekort verder op te lopen”, waarschuwen huisartsenorganisaties LHV en NHG in aanloop naar het commissiedebat Eerstelijnszorg.

De druk op de eerstelijnszorg is onverminderd hoog, terwijl opleidingsplekken onvoldoende gevuld worden, merken zij op. “Dit vraagt om […] een plan gericht op het verhogen van instroom en daarbij voldoende financiering om op te leiden.” Naast dit plan stellen ze dat er meer stappen nodig zijn, zoals “gelijkwaardige beloning van artsen in opleiding, opleidingsbudget en het stimuleren van inzet en begeleiding van basisartsen in de huisartsenpraktijk”.

Daarnaast stokt de zorg door een schreeuwend tekort aan ondersteunend personeel. Maar liefst 83 procent van de huisartsenpraktijken in Nederland heeft een vacature voor een doktersassistent. De huisartsen pleiten voor een regionale pilot voor extra stageplekken, omdat zij in de praktijk aanlopen tegen “praktische beperkingen als te weinig fysieke ruimte en tijdgebrek voor begeleiding”.

Tot slot roepen de organisaties de politiek op om de inzet van zzp-huisartsen te beschermen in de aankomende Zelfstandigenwet. “Voor de continuïteit van 24/7 huisartsenzorg zijn alle huisartsen nodig,” schrijven ze. “We vragen als huisartsensector geen uitzondering voor huisartsen maar een manier om zzp-huisartsen te kunnen blijven inzetten voor situaties van ziek, piek en uniek en op de huisartsenspoedpost.”