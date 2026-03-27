Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Huisartsen aan politiek: Zonder extra maatregelen dreigt tekort verder op te lopen

Huisartsen vragen een nieuw actieplan voor de instroom van artsen. “Zonder extra maatregelen dreigt het al bestaande huisartsentekort verder op te lopen”, waarschuwen huisartsenorganisaties LHV en NHG in aanloop naar het commissiedebat Eerstelijnszorg.

De druk op de eerstelijnszorg is onverminderd hoog, terwijl opleidingsplekken onvoldoende gevuld worden, merken zij op. “Dit vraagt om […] een plan gericht op het verhogen van instroom en daarbij voldoende financiering om op te leiden.” Naast dit plan stellen ze dat er meer stappen nodig zijn, zoals “gelijkwaardige beloning van artsen in opleiding, opleidingsbudget en het stimuleren van inzet en begeleiding van basisartsen in de huisartsenpraktijk”.

Vacatures

Daarnaast stokt de zorg door een schreeuwend tekort aan ondersteunend personeel. Maar liefst 83 procent van de huisartsenpraktijken in Nederland heeft een vacature voor een doktersassistent. De huisartsen pleiten voor een regionale pilot voor extra stageplekken, omdat zij in de praktijk aanlopen tegen “praktische beperkingen als te weinig fysieke ruimte en tijdgebrek voor begeleiding”.

Tot slot roepen de organisaties de politiek op om de inzet van zzp-huisartsen te beschermen in de aankomende Zelfstandigenwet. “Voor de continuïteit van 24/7 huisartsenzorg zijn alle huisartsen nodig,” schrijven ze. “We vragen als huisartsensector geen uitzondering voor huisartsen maar een manier om zzp-huisartsen te kunnen blijven inzetten voor situaties van ziek, piek en uniek en op de huisartsenspoedpost.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Eerstelijnszorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties