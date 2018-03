Aveleijn gaat samenwerken om innovaties te ontwikkelen

Gehandicaptenzorgaanbieder Aveleijn gaat voor locatie Rohaan samenwerken met de Noaber Foundation. Door deze samenwerking kan Rohaan actief op zoek gaan naar innovaties die direct voordelen opleveren voor de bewoners en medewerkers.

De samenwerking biedt de mogelijkheid om innovaties van de Noaber Foundation aan de dagelijkse praktijk te toetsen. Voorbeelden van innovaties variëren van Virtual Reality-ruimtes voor bewoners tot het ontwikkelen van nieuwe zorglandbouwactiviteiten waarbij bewoners zelf groenten kunnen verbouwen. Aveleijn wil innovaties en nieuwe technologieën inzetten om mensen met een verstandelijke beperking te helpen de maatschappij zoveel mogelijk te begrijpen, zodat zij er inclusief en positief deel van uit kunnen maken.

Willem den Hartog, voorzitter van de raad van bestuur van Aveleijn, is blij met de samenwerking: "De uitdagingen in de zorg zijn groot en wij pakken die graag met beide handen aan. Om dat samen met een gerenommeerde innovatieorganisatie als Noaber te doen is uniek. Wij zetten ons de komende jaren in om de zorg toekomstbestendig te maken en maximale inclusie van onze cliënten te realiseren."

Innovaties in de zorg

Stichting Aveleijn biedt zorg, ondersteuning en huisvesting aan mensen met een verstandelijke beperking vanuit ruim tachtig locaties in Twente en een deel van de Achterhoek, woon-zorgboerderij Rohaan in Markelo is één van die locaties. De Noaber Foundation stimuleert en financiert activiteiten die maatschappelijke impact realiseren, gericht op innovaties in de zorg.