Man veroordeeld voor verkrachting twee verstandelijk beperkte vrouwen

De rechtbank Noord-Holland heeft een 62-jarige man veroordeeld voor verkrachting van twee vrouwen met een verstandelijke beperking. De man krijgt 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 15 maanden voorwaardelijk.

De man krijgt ook een contact- en locatieverbod en hij moet een van de slachtoffers 5000 euro schadevergoeding betalen.

Via het werk

De verdachte heeft ongeveer een jaar lang seksueel contact gehad met de twee vrouwen. De slachtoffers wonen vanwege een verstandelijke beperking bij zorgaanbieder Philadelphia Zorg. De man leerde de twee vrouwen kennen via zijn werk bij een instelling waar mensen werken met een arbeidsbeperking.

Wil

Volgens de rechter konden de vrouwen door hun beperking hun wil over de seksuele handelingen niet goed bepalen, kenbaar maken of weerstand bieden. De rechtbank vindt niet bewezen dat de verdachte wist dat de slachtoffers geen seks met hem wilden. Dit vanwege de zwakbegaafdheid van de verdachte, zijn beperkt empathisch vermogen en de tegenstrijdige signalen die de slachtoffers aan hem afgaven.

Duidelijke aanwijzingen

Er waren volgens de rechter wel duidelijke aanwijzingen dat bij de slachtoffers mogelijk de wil ontbrak. Hij wist namelijk waar de slachtoffers vanwege hun beperking wonen en werken. Ook had hij van collega’s gehoord dat een slachtoffer geen seks met hem wilde, maar geen nee durfde te zeggen. Bovendien heeft de verdachte verklaard dat een slachtoffer tijdens de seks passief was en nergens op reageerde.

Onvoldoende alert

De verdachte heeft volgens de rechtbank ‘zeer onachtzaam gehandeld’ door onvoldoende alert te zijn of de slachtoffers wel seks met hem wilden. Hij had moeten afzien van de seksueel handelingen of op zijn minst moeten onderzoeken of die op vrijwillige basis plaatsvonden. “Door zijn handelen heeft hij een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers”, aldus het nieuwsbericht van de rechtbank.

Grote impact

Uit de verklaring die namens een van de slachtoffers is voorgedragen tijdens de zitting, blijkt dat de verdachte een grote impact op haar heeft gehad en nog steeds heeft.