Thema: Ghz
Minister geeft meer duidelijkheid over continuïteit zorgvilla’s

Volgens minister Mirjam Sterk blijven de deuren van de kindzorglocaties van Villa ExpertCare (VEC) open totdat er voor alle cliënten een passend alternatief is gevonden. Inmiddels is duidelijk dat het personeel tot eind juni kan aanblijven. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De eerder gecommuniceerde sluitingsdatum van 31 maart is definitief van de baan.

De voorgenomen sluiting van de gespecialiseerde zorgvilla’s leidde de afgelopen tijd tot grote maatschappelijke onrust. Ouders van de zwaar zorgbehoevende kinderen vreesden voor het wegvallen van de noodzakelijke, complexe zorg.

Overnamekandidaten

Zij schrijft dat er gesprekken lopen met potentiële overnamekandidaten. “Openbare bespreking over deze gesprekken kan het proces verstoren en ertoe leiden dat kandidaten zich terugtrekken, waardoor een oplossing juist verder uit beeld raakt. Dat is niet in het belang van de betrokken kinderen.”

Naast de acute crisis bij Villa ExpertCare kijkt het ministerie inmiddels ook naar de langere termijn. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en diverse brancheverenigingen wordt onderzocht hoe dit soort specialistische kindzorg in de toekomst beter in het zorgstelsel geborgd kan worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en zorgkantoren, de aansluiting tussen verschillende zorgdomeinen en de ontwikkeling van reële tarieven via een lopend kostprijsonderzoek.

