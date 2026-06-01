Oppositie wil bezuiniging op gehandicaptenzorg helemaal van tafel

De oppositiepartijen PRO (GroenLinks-PvdA), ChristenUnie, JA21 en SP willen dat minister Mirjam Sterk voor Langdurige zorg de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg ook voor 2028 en daarna van tafel haalt. SP-Kamerlid Sarah Dobbe heeft daarvoor bij het Kamerdebat op de Voorjaarsnota op 1 juni een motie ingediend.

Vorige week trok minister Mirjam Sterk de bezuiniging van 171 miljoen euro op de gehandicaptenzorg voor 2027 in. Dat deed ze nadat een motie van Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie) een krappe meerderheid had gehaald.

Uitstel bezuiniging gehandicaptenzorg

Het was de derde jaar op rij dat deze bezuiniging op de gehandicaptenzorg is uitgesteld. “We hebben het balletje weer vooruit geschopt”, zegt Bikker tevreden tijdens het Kamerdebat. Bikker wil echter, net als de oppositiepartijen PRO (GroenLinks-PvdA), JA21 en SP dat de bezuinigingen helemaal van tafel gaan. “We zien dat het financiële plaatje steeds leidend is. Keer op keer zien we dat dit niet werkt. De NZa heeft zelf vastgesteld dat tarieven in deze sector te laag zijn geweest. Daar vult dus niks te halen.”

Door de bezuiniging te laten staan belemmert minister Sterk het inhoudelijke debat over de toekomst van gehandicaptenzorg, vindt Bikker. “Dat werkt verlammend op de gehandicaptenzorg, want u beneemt de sector ruimte. U haalt zuurstof weg waar die er al nauwelijks was.” Ze vindt dat de minister niet moet bezuinigen, maar de kwaliteit en toekomstbestendigheid moet verbeteren. “De gehandicaptenzorg heeft permanent uw aandacht nodig.”

Bezuiniging blijft staan voor 2028

Minister Sterk is echter niet van plan om de bezuiniging uit de boeken te halen. Het uitstel van de bezuinigingen voor 2027 was mogelijk, dankzij financiële dekking in een reservering voor hogere tarieven. Dat is echter eenmalig. Maar voor de jaren daarna blijft de bezuiniging gewoon staan, omdat er geen financiële dekking is om die te schrappen.

Met het uitstel koopt de minister naar eigen zeggen wel tijd en rust om de komende tijd het inhoudelijke gesprek aan te gaan. “Dat doen we al. Het gaat over kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gehandicaptenzorg. Tegelijkertijd zien we ook dat er krapte is op de arbeidsmarkt en dat de kosten oplopen.”

Nieuwe motie van SP

Voor SP-Kamerlid Dobbe is dat niet voldoende. Ze dient een motie in om bezuiniging op de gehandicaptenzorg voor 2028 en later helemaal van tafel te halen. “Die hangen als een zwaard van Damocles boven de sector.” Of deze motie opnieuw een meerderheid gaat halen valt nog te bezien. De vorige motie van Bikker haalde een nipte meerderheid van slechts één stem.