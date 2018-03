Meander verzet operaties vanwege opvang longpatiënten

Het Meander Medisch Centrum heeft een extra afdeling ingericht voor de opvang en behandeling van longpatiënten. Hierdoor zijn momenteel minder bedden beschikbaar voor patiënten die na een operatie kort in het ziekenhuis verblijven. Het Meander heeft daarom zo’n 15 eenvoudige, niet-spoedeisende operaties verzet naar een later tijdstip.

Het Meander besloot de tijdelijke afdeling in te richten nu het ziekenhuis te maken heeft met een aanhoudend en groot aanbod van patiënten met longklachten.

Frank de Reij, voorzitter raad van bestuur: "We proberen altijd te voorkomen dat operaties moeten worden verzet. Echter de uitzonderlijke situatie van deze week maakt het noodzakelijk om maatregelen te nemen. De operaties die we verzetten zijn relatief eenvoudig en niet-spoedeisend, zoals bijvoorbeeld kijkoperaties en het verwijderen van keelamandelen. Acute en spoedeisende operaties vinden normaal plaats. We kunnen nog niet voorspellen wanneer we weer volgens het normale schema opereren. We vragen aan iedereen begrip voor de ontstane situatie."