Loek Radix is nieuwe interim-bestuurder bij Envida

Loek Radix gaat aan de slag als interim bestuurder bij zorgkoepel Envida. Hij start op 26 maart.

Dat meldt Envida op 20 maart. Radix vervangt interimmer Nicole Hermans die per 1 april Envida zal verlaten. Tijdens zijn interim-periode zal hij zich richten op de lopende processen en betekenisvolle samenwerking met ketenpartners. De selectieprocedure voor de definitieve invulling van de bestuursfunctie loopt ondertussen door tot augustus.



Radix is een ervaren kracht in het bedrijfsleven met onder meer 25 jaar ervaring bij DSM en als interim bij LIOF en MGL. Het afgelopen jaar was Radix interim bestuurder bij zorgorganisatie Virenze.