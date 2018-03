GGZ Nederland organiseert Regelgekte4daagse

GGZ Nederland organiseert samen met de leden de 'Regelgekte4daagse'. Van 26 tot en met 29 maart onderneemt de brancheorganisatie verschillende activiteiten die moeten helpen om de regelgekte in de ggz aan banden te leggen: schrapsessies; expertsessies over de informatievoorziening; een 'tafel van niks' met belanghebbenden over de werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf en de lancering van een nieuwe website.

Tijdens de Regelgekte4daagse gaan hulpverleners, medewerkers van de zorgadministratie, zorgverkopers, controllers en bestuurders aan de slag om de regelgekte in de eigen organisatie te verminderen. GGZ Nederland organiseert schrapsessies en bekijkt samen met technische experts uit andere sectoren hoe zorgaanbieders slimmer met de informatievoorziening en -beheer om kunnen gaan. De resultaten worden met de medewerkers in de ggz gedeeld en de meest aansprekende vernieuwende ideeën worden uitgevoerd.

"Als we meer inzicht krijgen in de regelgekte binnen de eigen organisatie helpen we professionals bij het opruimen ervan", aldus GGZ Nederland. Met de overbodige registraties op teamniveau en organisatieniveau gaan de deelnemers na de schrapsessie direct aan de slag in hun eigen organisatie en in overleg met hun eigen lokale en/of regionale belanghebbenden.

De overbodige registraties op stelselniveau pakt GGZ Nederland op in overleg met landelijke belanghebbenden, zoals diverse ministeries, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, wetenschappelijke instituten en beroepsverenigingen.

Minder Regelgekte Meer Zorg

GGZ Nederland organiseert de Regelgekte4daagse in navolging op de campagne 'Minder Regelgekte Meer Zorg'. Deze campagne startte de organisatie samen met de sector om de administratieve lasten met de helft te verminderen. Onder het manifest met deze boodschap zetten meer dan 162 duizend mensen hun handtekening. Ook kon het manifest rekenen op steun van de minister en de staatssecretaris van VWS.