'Patiëntparticipatie zorgt voor veiliger geneesmiddelengebruik'

Patiëntparticipatie zorgt voor een veiliger geneesmiddelengebruik. Bijwerkingen komen sneller aan het licht door meldingen van patiënten. Daarom zouden zorgverleners en patiënten gestimuleerd moeten worden om bijwerkingen te melden.

Dat concludeert Leàn Rolfes in haar proefschrift waarop ze op 23 maart promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Patiënten en zorgverleners kunnen bijwerkingen melden bij het bijwerkingencentrum Lareb. Dit zorgt voor nieuwe kennis over bijwerkingen, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Die kennis is van belang bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van bijwerkingen.

Rolfes richtte zich in haar onderzoek op het type en de kwaliteit van informatie die patiënten melden. Ook ging zij in op de vraag of patiëntmeldingen bijdragen aan het tijdig herkennen van veiligheidsrisico’s van geneesmiddelen. De kwaliteit van de informatie die patiënten geven over de bijwerkingen die zij ervaren is goed, concludeert Rolfes. Bovendien geven patiënten waardevolle informatie over de invloed van bijwerkingen op hun dagelijkse leven.

Rolfes noemt patiëntmeldingen van grote waarde voor de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen. Ze pleit daarom ook voor het stimuleren van zorgverleners en patiënten om bijwerkingen te melden.