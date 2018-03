Frans Sier gaat Ambulance Amsterdam tijdelijk besturen

Frans Sier is benoemd tot directeur-bestuurder ad interim bij Ambulance Amsterdam. Sier vervangt Jaap Frank Ponstein die de organisatie deze maand verlaat.

Dat meldt Ambulance Amsterdam op haar website. Frans Sier zal zich de komende periode met name richten op uitbreiding van de ambulancecapaciteit.

Werving

Sier heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de zorg. Hij zal de organisatie leiden tot de nieuwe bestuurder bij Ambulance Amsterdam aantreedt. De wervingsprocedure voor de nieuwe bestuurder is inmiddels in gang gezet. Naar verwachting zal dit voorjaar duidelijk worden wie de nieuwe directeur-bestuurder wordt en wanneer deze aantreedt.