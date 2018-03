Joost Veldt versterkt bestuur Stichting IZZ

Joost Veldt is toegetreden tot het bestuur van Stichting IZZ. Hij vult binnen het bestuur van de stichting de vacature in die is ontstaan na het vertrek van Suzanne Kruizinga.

Veldt is van oorsprong bestuurskundige en sinds 2003 werkzaam bij CNV Connectief. Sinds maart 2010 vervult hij de functie van bestuurder Zorg in de regio Zuid-Holland. Daarnaast is hij onderhandelaar bij de cao’s ziekenhuizen en ggz.

Over zijn keuze voor werken in de zorgsector zegt Veldt: "De betrokkenheid van zorgmedewerkers bij hun werk vind ik elke keer weer hartverwarmend. Ze lopen altijd drie stappen harder voor hun cliënten en patiënten en denken daarna pas aan zichzelf. Ik vind het mooi juist voor deze mensen iets te kunnen betekenen."

Belangenbehartiging

De bestuursfunctie bij IZZ ervaart Veldt als een mooie aanvulling op zijn huidige functie. "Ook bij IZZ staat belangenbehartiging van zorgmedewerkers centraal en werken werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar op een goede manier samen aan thema’s rondom gezond en veilig werken in de zorg. Hier draag ik graag een steentje aan bij."

Suzanne Kruizinga is per 1 november 2017 overgestapt van CNV Connectief naar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Vandaar dat ze niet meer als vertegenwoordiger vanuit CNV in het IZZ-bestuur zitting heeft.