DTC opent revalidatiekliniek in St. Antonius Woerden

Het St. Antonius Woerden gaat een deel van het ziekenhuis verhuren aan het Daan Theeuwes Centrum voor intensieve neurorevalidatie (DTC).

Dat meldt het St. Antonius op haar website. Het Daan Theeuwes Centrum, genoemd naar de man die na een ernstig scooterongeluk wekenlang in coma lag, opent in juni het poliklinische deel van het therapiecentrum voor 45 patiënten. Dat ligt tegenover de ziekenhuislocatie. De klinische afdeling in het St. Antonius neemt vanaf september 15 tot 20 jongeren op voor verblijf en verpleging.

Therapie

Overdag gaan de jongeren naar het therapiecentrum. Zij krijgen vijf uur therapie per dag. Het DTC gaat gebruik maken van neurologen, CT- en MRI-scanners, de apotheek en ondersteunende medische diensten van het ziekenhuis.Het is voor het eerst dat deze vorm van intensieve revalidatietherapie in Nederland wordt aangeboden. Het voorkomt dat jongeren met zwaar hersenletsel in de chronische zorg, zoals verpleeghuizen of woongroepen, terecht komen.