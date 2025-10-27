Revalidatiekliniek De Hoogstraat leidt Oekraïense teams op voor amputatiezorg

De Utrechtse revalidatiekliniek De Hoogstraat biedt samen met een Oekraïense revalidatiekliniek in Lviv een scholingsprogramma aan. De scholing is onderdeel van het SuperHumans-project, een revalidatiecentrum in Oekraïne voor mensen die op straat of aan het front gewond zijn geraakt.

Volgens Hugo Keuzenkamp, bestuurder van De Hoogstraat, zorgt de opleiding in Nederland voor een sneeuwbaleffect, waardoor kennis zich verder verspreidt in Oekraïne.

100.000 protheses

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er 100.000 protheses in Oekraïne nodig zijn. Vanuit Netherlands for Ukraine en Healthcare for Ukraine is er contact gelegd met het Superhumans-project, een revalidatie klinik in Lviv. Dankzij subsidies van het RVO en het ministerie van Buitenlandse Zaken is er een revalidatiekliniek in Dnipro opgezet waar Oekraïners een scholingsprogramma voor kunnen krijgen.

“Verschillende Oekraïners komen naar de Hoogstraat voor een training van zes weken lang. Die groepen gaan als teams aan de slag en geven dan in Oekraïne dezelfde soort scholing. Onze kennis kan dus worden voortgezet in Oekraïne. Daarmee wordt er een sneeuwbaleffect gecreëerd”, zegt Keuzenkamp op BNR.

Multidisciplinaire aanpak amputatiezorg

Volgens Keuzenkamp is de focus op teamwerk een belangrijk aspect van de Nederlandse scholing. “Je kan iemand een prothese aanmeten. Maar als je niet voor psychologische ondersteuning zorgt, of de ergotherapie niet goed regelt, zie je vaak dat een prothese niet goed gebruikt wordt. Dan blijft iemand op krukken lopen.”

Het is de multidisciplinaire aanpak die effectief blijkt te zijn, stelt Keuzenkamp. “Als je mensen met revalidatie weer zelfstandig maakt en niet alleen door ze een prothese te geven, maar ook door ze te leren ermee om te gaan dan bespaart dat enorm op sociale kosten. Uiteindelijk stelt het mensen ook in staat weer productief te worden.”

Mijnen

Oekraïne heeft te maken met een hoog aantal amputaties doordat er veel mijnen over het land liggen. “We zien dat er veel beenamputaties nodig zijn doordat mensen op die mijnen stappen. Maar soldaten hebben naast letsel van mijnen ook letsel door exploderende granaten. Er zijn minder arm-amputaties nodig maar die zorg is ook complexer. Als je je benen niet hebt, is het makkelijker om je leven voort te kunnen zetten dan als je je armen niet hebt.” Uiteindelijk is het doel ook om een nieuw project op te tuigen speciaal gefocust op arm-amputaties. Daarvoor zal een nieuwe subsidie in Nederland aangevraagd moeten worden.

Protheses

Oekraïne zal naar verwachting de wereldleider worden op de markt van protheses, stelt Keuzenkamp. “Het is tragisch maar hun kennis en kunnen groeit de laatste tijd heel snel.”