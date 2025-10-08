Maarten Hoes nieuw lid raad van bestuur Roessingh

Maarten Hoes is per 1 oktober 2025 jl. benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Roessingh. Samen met Ronald Spanjers vormt hij vanaf dat moment het collegiaal bestuur van Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de andere bedrijfsonderdelen.

Hiervoor werkte hij in het Deventer Ziekenhuis onder meer als klinisch fysicus, manager Medische Techniek en vicevoorzitter van het Medisch Stafbestuur. In zijn portefeuille zaten onder andere revalidatiegeneeskunde, ketensamenwerking, zorgtransformatie en digitalisering. Daarnaast vervult hij een rol als lid van de Raad van Toezicht van het Groene Hart Ziekenhuis.

Samenwerking

Maarten: “Ik kijk er naar uit om samen met alle betrokken collega’s bij Roessingh verder te bouwen aan een organisatie waarin we met plezier goede revalidatiezorg bieden aan onze patiënten.”

G. J. Heuver, voorzitter van de raad van toezicht: “De Raad van Toezicht heeft het volste vertrouwen in Maarten Hoes als lid van de raad van bestuur. Wij wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe functie en kijken uit naar een goede samenwerking.”