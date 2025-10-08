Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Maarten Hoes nieuw lid raad van bestuur Roessingh

,

Maarten Hoes is per 1 oktober 2025 jl. benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Roessingh. Samen met Ronald Spanjers vormt hij vanaf dat moment het collegiaal bestuur van Roessingh, Centrum voor Revalidatie en de andere bedrijfsonderdelen.

Hiervoor werkte hij in het Deventer Ziekenhuis onder meer als klinisch fysicus, manager Medische Techniek en vicevoorzitter van het Medisch Stafbestuur. In zijn portefeuille zaten onder andere revalidatiegeneeskunde, ketensamenwerking, zorgtransformatie en digitalisering. Daarnaast vervult hij een rol als lid van de Raad van Toezicht van het Groene Hart Ziekenhuis.

Samenwerking

Maarten: “Ik kijk er naar uit om samen met alle betrokken collega’s bij Roessingh verder te bouwen aan een organisatie waarin we met plezier goede revalidatiezorg bieden aan onze patiënten.”

G. J. Heuver, voorzitter van de raad van toezicht: “De Raad van Toezicht heeft het volste vertrouwen in Maarten Hoes als lid van de raad van bestuur. Wij wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe functie en kijken uit naar een goede samenwerking.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Revalidatie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:57 Maarten Hoes nieuw lid raad van bestuur Roessingh
6 okt 2025 Libra benoemt nieuwe toezichthouder
1 okt 2025 Verenso wil multidisciplinaire aanpak voor valpreventie
3 sep 2025 Revalidatie-artsen lanceren grootste open benchmark van de zorgsector
23 jul 2025 Ouderenzorgorganisatie Vivium heeft primeur: geriatrische revalidatiezorg helemaal thuis

Reader Interactions

Reacties