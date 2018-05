Sanofi concentreert Nederlandse activiteiten in Amsterdam

Sanofi sluit zijn vestigingen in Gouda en Naarden. De Franse farmaceut huisvest alle activiteiten en medewerkers in dit land voortaan op één locatie in Amsterdam, schrijft Het Financieele Dagblad.

Per november zullen zo'n 200 medewerkers van Sanofi Gouda en 300 collega’s van de Nederlandse vestiging en het Europese hoofdkantoor van Sanofi Genzyme in Naarden hun intrek nemen in het Amsterdam Health & Technology Center (AHTC).

Sanofi heeft gekozen voor Amsterdam vanwege het 'creatieve en internationale karakter' van de stad, meldt het FD. Dat zou goed passen bij de internationale ontwikkelaar van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Het AHTC ligt tegenover het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam-Zuidoost. (ANP)