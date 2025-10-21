Skipr

Patiëntenraad ZMC: patiëntbelang sneeuwt onder in discussie over concentratie en spreiding

,

Hoewel belangenorganisaties en beleidsmakers aan tafel zitten, wordt de stem van de patiënten zelf onvoldoende gehoord in de discussie over concentratie en spreiding. Dat stellen Wim IJsseldijk en Paul Cohen, leden van de patiëntenraad van het Zaans Medisch Centrum (ZMC).

“Ze schijnen wat ons betreft een zeer eenzijdig licht op het geheel en houden dat bovendien vol als wij hen daarop aanspreken”, melden IJsseldijk en Cohen op Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

Kansenongelijkheid

Dat iedereen naar een groter ziekenhuis kan reizen, is volgens IJsseldijk en Cohen een misvatting. “Voor veel mensen is dat fysiek, emotioneel, financieel of praktisch niet haalbaar. Denk aan ouderen, mensen met beperkte mobiliteit, patiënten die ernstig ziek zijn of simpelweg geen middelen hebben om telkens lange afstanden af te leggen.”

Lees op Zorgvisie het artikel: FMS-voorzitter: ‘Concentratie van zorg mag streekziekenhuizen niet ondermijnen’

Zij vrezen voor toenemende kansenongelijkheid wanneer de zorg op grotere afstand beschikbaar is. “Mensen met minder mogelijkheden worden daar het hardst door getroffen. Hun stem wordt nauwelijks gehoord.”

Complementair

Daarom heeft de patiëntenraad met steun van de raad van bestuur van het Zaans Medisch Centrum een actiebrief geschreven. “Grote ziekenhuizen zijn onmisbaar voor hoogcomplexe zorg en technische innovaties”, aldus IJsseldijk en Cohen. “Maar regionale ziekenhuizen hebben juist hun kracht in het kennen van de patiënt, het bieden van de menselijke maat en het verbinden van medische zorg met de sociale werkelijkheid. Die twee zijn complementair en moeten elkaar versterken, niet vervangen.”

In hun oproep vraagt het duo patiëntvertegenwoordigers om naar het verhaal van patiënten en naasten te luisteren. “Niet alleen de digitaal vaardige.” Daarnaast pleiten ze voor de rol van regionale ziekenhuizen in de discussie. “Het is geen kwestie van óf-óf, maar van én-én. Concentratie waar nodig, spreiding waar mogelijk. En altijd met de patiënt als vertrekpunt.”

