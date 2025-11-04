Nij Smellinghe verkent juridische opties na verlies complexe zorg

Ziekenhuis Nij Smellinghe inventariseert of het zinvol is om het verlies van de nierkankeroperaties juridisch aan te vechten. Deze zorg gaat in 2027 naar Leeuwarden. Het ziekenhuis in Drachten heeft hierover een brief gekregen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Patiënten uit het ziekenhuis Nij Smellinghe kunnen voor nierkankeroperaties vanaf 1 januari 2027 terecht in het Frisius MC in Leeuwarden. Nij Smellinghe haalt de nieuwe volumenorm van vijftig operaties niet. Het Frisius MC doet wel voldoende operaties. Nij Smellinghe legt zich hier niet bij voorbaat bij neer. Het ziekenhuis in Drachten laat weten de brief van ZN “juridisch te bestuderen”. Zorgverzekeraar De Friesland en Nij Smellinghe willen hier verder niets over zeggen.

Concentratie van hoogcomplexe zorg

De concentratie van hoogcomplexe zorg is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) in 2022. Het doel is de kwaliteit te verhogen en de toegankelijkheid te verbeteren. Twee zogeheten Ronde Tafels voor concentratie en spreiding van oncologische en vaatchirurgische zorg hebben begin 2025 nieuwe volumenormen ontwikkeld voor achttien complexe behandelingen. Daarna zijn in zeven regio’s herverdelingsplannen gemaakt.

Knelpunten concentratie

Op sommige plekken zijn moeizame discussies geweest. Zorgvisie heeft eerder de acht belangrijkste knelpunten op een rijtje gezet. Als ziekenhuizen er onderling niet uitkwamen, heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op basis van volumenormen knopen doorgehakt. Het Zorginstituut heeft de belangrijkste verschuivingen per regio in kaart gebracht.

