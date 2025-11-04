Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nij Smellinghe verkent juridische opties na verlies complexe zorg

,

Ziekenhuis Nij Smellinghe inventariseert of het zinvol is om het verlies van de nierkankeroperaties juridisch aan te vechten. Deze zorg gaat in 2027 naar Leeuwarden. Het ziekenhuis in Drachten heeft hierover een brief gekregen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Patiënten uit het ziekenhuis Nij Smellinghe kunnen voor nierkankeroperaties vanaf 1 januari 2027 terecht in het Frisius MC in Leeuwarden. Nij Smellinghe haalt de nieuwe volumenorm van vijftig operaties niet. Het Frisius MC doet wel voldoende operaties. Nij Smellinghe legt zich hier niet bij voorbaat bij neer. Het ziekenhuis in Drachten laat weten de brief van ZN “juridisch te bestuderen”. Zorgverzekeraar De Friesland en Nij Smellinghe willen hier verder niets over zeggen.

Concentratie van hoogcomplexe zorg

De concentratie van hoogcomplexe zorg is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) in 2022. Het doel is de kwaliteit te verhogen en de toegankelijkheid te verbeteren. Twee zogeheten Ronde Tafels voor concentratie en spreiding van oncologische en vaatchirurgische zorg hebben begin 2025 nieuwe volumenormen ontwikkeld voor achttien complexe behandelingen. Daarna zijn in zeven regio’s herverdelingsplannen gemaakt.

Knelpunten concentratie

Op sommige plekken zijn moeizame discussies geweest. Zorgvisie heeft eerder de acht belangrijkste knelpunten op een rijtje gezet. Als ziekenhuizen er onderling niet uitkwamen, heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op basis van volumenormen knopen doorgehakt. Het Zorginstituut heeft de belangrijkste verschuivingen per regio in kaart gebracht.

Lees ook op Zorgvisie: Deze hoogcomplexe ziekenhuiszorg wordt geconcentreerd

Zorgvisie-congres Concentratie en spreiding van zorg

Op 27 november organiseert Zorgvisie het congres over Concentratie en spreiding van zorg. Sprekers zijn onder andere:

  • Peter Go (onafhankelijk voorzitter, Ronde Tafel Toekomstbestendig Vaatchirurgisch Zorglandschap);
  • Peter Langenbach (Directeur Zorginkoop, Zilveren Kruis);
  • Arthur Schellekens (Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie);
  • Erica Schaper (Bestuursvoorzitter Frisius MC);
  • Tessa van den Ende (Advocaat/partner Zorg, ZO. Advocaten);
  • Saskia van der Erf (Partner, Healthcare SiRM);
  • Iris Verberk (Internist-nefroloog en bestuurslid portefeuille informatiebeleid, Federatie Medisch Specialisten);
  • Wim van Harten (Hoogleraar health care technology Universiteit Twente).

Reageer op dit artikel
Meer over:ConcentratieZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:00 Nij Smellinghe verkent juridische opties na verlies complexe zorg
22 okt 2025 IZA-tafel: wél doorgaan met concentratie en spreiding
21 okt 2025 Patiëntenraad ZMC: patiëntbelang sneeuwt onder in discussie over concentratie en spreiding
14 okt 2025 FMS trapt op de rem bij concentratie complexe ziekenhuiszorg, zorgen om veiligheid
2 jun 2025 Oncologienetwerk ONZ concentreert operaties voor longkanker

Reader Interactions

Reacties