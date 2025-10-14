Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

FMS trapt op de rem bij concentratie complexe ziekenhuiszorg, zorgen om veiligheid

,

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) maakt pas op de plaats met verdere concentratie van hoogcomplexe zorg vanwege zorgen om de patiëntveiligheid. De FMS vindt dat de cruciale randvoorwaarden van digitale gegevensuitwisseling en spreiding van zorg eerst geregeld moeten worden, zoals is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Stop

Beeld: My Ocean studio/stock.adobe.com

De FMS heeft haar zorgen verwoord in een brief aan de minister op 13 oktober. Daarin zegt de FMS onverkort achter concentratie én spreiding te staan, mits is voldaan aan de afgesproken randvoorwaarden. “De gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens is een showstopper voor de verantwoorde voortgang van concentratie en spreiding”, schrijft de FMS. De FMS wil wel verder met de zogeheten eerste tranche van concentratie achttien nieuwe volumenormen rond vijf oncologische aandoeningen en twee vaatchirurgische behandelingen. Maar voordat andere aandoeningen aan de beurt zijn, moeten de randvoorwaarden eerst geregeld zijn.

Digitale gegevensuitwisseling

De digitale gegevensuitwisseling is cruciaal voor de patiëntveiligheid. Door de concentratie van zorg zullen meer patiënten moeten gaan reizen. Voor veilige zorg moeten ziekenhuizen kunnen beschikken over de medische voorgeschiedenis en eerdere onderzoeken. De uitwisseling van data en beelden is echter nog steeds niet geborgd.

Concentratie en patiëntveiligheid

De patiëntveiligheid komt in gevaar als niet eerst de digitale gegevensuitwisseling is geregeld, waarschuwt Hulsewé in een interview op Zorgvisie. “Als we doordenderen met nog meer concentratie gaan patiënten reizen zonder dat we weten of de medische gegevens wel meekomen. Je hoopt dat die beelden meekomen, maar als dat niet zo is loop je risico op de patiëntveiligheid. Dan mis je gegevens. Welke eerdere operaties en medicatie ze hebben gehad. Dat moeten we niet willen met zijn allen. Nog los van het feit dat specialisten dan allemaal dubbele diagnostiek moeten doen, als dossiers niet compleet zijn.”

Spreiding van zorg

Een andere bron van zorg is de spreiding van zorg. Ofschoon spreiding volgens afspraak hand in hand moet gaan met concentratie, is de realiteit anders. De plannen voor spreiding moeten volgende week al klaar zijn, terwijl de gesprekken daarover in de regio’s nauwelijks op gang komen. “Hierdoor dreigt een onevenwichtige verdeling van medisch-specialistische zorg te ontstaan, met minder samenhang binnen ziekenhuizen en een mogelijke leegloop van kleinere instellingen tot gevolg. Dit gaat ten koste van de toegankelijkheid van zorg in de regio en staat haaks op het oorspronkelijke doel van concentratie en spreiding: de toegankelijkheid verbeteren. De terugkoppeling vanuit onze achterban naar aanleiding van de eerste tranche van spreiding en concentratie laat zien dat de samenwerking in sommige regio’s eerder is verslechterd dan verbeterd”, schrijft de FMS. 

Lees het interview met FMS-voorzitter Karel Hulsewé op Zorgvisie: ‘Concentratie van zorg mag streekziekenhuizen niet ondermijnen’.

Zorgvisie-congres Concentratie en spreiding van zorg

Op 27 november organiseert Zorgvisie het congres over Concentratie en spreiding van zorg. Sprekers zijn onder andere:

  • Rob Tollenaar (voorzitter programma Passende zorg in oncologieregio’s);
  • Peter Go (onafhankelijk voorzitter, Ronde Tafel Toekomstbestendig Vaatchirurgisch Zorglandschap);
  • Peter Langenbach (Directeur Zorginkoop, Zilveren Kruis);
  • Arthur Schellekens (Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie);
  • Erica Schaper (Bestuursvoorzitter Frisius MC);
  • Tessa van den Ende (Advocaat/partner Zorg, ZO. Advocaten);
  • Saskia van der Erf (Partner, Healthcare SiRM);
  • Iris Verberk (Internist-nefroloog en bestuurslid portefeuille informatiebeleid, Federatie Medisch Specialisten);
  • Wim van Harten (Hoogleraar health care technology Universiteit Twente).

Reageer op dit artikel
Meer over:ConcentratieMedisch specialistenZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

14 okt 2025 FMS trapt op de rem bij concentratie complexe ziekenhuiszorg, zorgen om veiligheid
9 okt 2025 Deze 18 plannen staan op de IZA-wachtlijst
30 jun 2025 Ziekenhuizen Midden-Nederland gaan oncologische en vaatchirurgische zorg verdelen
2 jun 2025 Oncologienetwerk ONZ concentreert operaties voor longkanker

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties