IZA-tafel: wél doorgaan met concentratie en spreiding

De huidige herverdeling van ziekenhuiszorg via concentratie en spreiding gaat gewoon door. Dat staat in een brief van de ‘Ronde Tafel Toekomstigbestendig zorglandschap door concentratie’ aan de zeven regio’s.

cienpies / Getty Images / iStock

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) verraste vorige week vriend en vijand met een rechtstreekse brief aan de minister van VWS. De FMS wil niet verder met de zogeheten tweede tranche van concentratie van hoogcomplexe aandoeningen. Dat kan pas als aan de afgesproken randvoorwaarden is voldaan. De FMS ‘heeft geleverd’ met het opstellen van degelijke volumenormen, nu moeten anderen ook hun afspraken nakomen. Dat was de boodschap.

Digitale uitwisseling gegevens

Zo moet de overheid eindelijk eens doorpakken met de digitale uitwisseling van medische gegevens, vindt de FMS. Dat was immers afgesproken bij het IZA. “De gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens is een showstopper voor de verantwoorde voortgang van concentratie en spreiding”, schreef de FMS. Ook blijven plannen voor de spreiding van zorg achter bij de concentratie. Overigens schreef de FMS in haar brief de eerste tranche van concentratie wel gewoon af te willen maken. Daarbij gaat het om achttien nieuwe volumenormen rond vijf oncologische aandoeningen en twee vaatchirurgische behandelingen.

Waarom concentratie?

Toch zorgde de brief van de FMS vorige week voor onrust bij de andere IZA-partijen. Die was aanleiding voor een ingelaste bijeenkomst afgelopen vrijdag 14 oktober. Daarbij zijn eerder gemaakte afspraken opnieuw bevestigd. Alle partijen onderschrijven opnieuw waarom de concentratie nodig is. Namelijk: “om de kwaliteit van zorg te waarborgen en de gezondheidszorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden”. Het idee is dat bundeling van kennis en kunde leidt tot een optimale inzet van schaars personeel en gebruik van dure zorginfrastructuur. De winst zit in betere spreiding van capaciteit, snellere toegang en hogere kwaliteit.

De IZA-partijen geven aan dat ze doorgaan met de eerste tranche op basis van de eerder gemaakte afspraken. Dat kan op een veilige en verantwoorde manier. “Het doel bereiken we alleen als we samen blijven optrekken.”

Herverdeling zorg met volumenormen

Alle regio’s hebben inmiddels afspraken gemaakt over de herverdeling van zorg op basis van de nieuwe volumenormen. Daarbij zijn er nog wel enkele knelpunten in diverse regio’s. Vanaf 1 januari 2026 moeten de eerste verschuivingen plaatsvinden. Uiterlijk 1 januari 2027 moet dit overal zijn afgerond.

De FMS staat niet alleen in haar zorgen over digitale uitwisseling van medische gegevens. Alle partijen delen de urgente aandacht voor betere uitwisseling van patiëntgegevens. Op korte termijn vindt hierover een gesprek plaats tussen de FMS en VWS.

Spreiding komt op gang

Ook de zorgen over de gebrekkige voortgang van spreiding van zorg wordt herkend door de andere partijen. Op 20 oktober hebben alle regio’s aan de Ronde IZA-tafel doorgegeven hoe de vlag erbij hangt. In sommige regio’s zijn de afspraken al “vergevorderd of klaar”. Maar er zijn ook regio’s die achter blijven. In de eerste week van november moet er duidelijkheid zijn.