Pantein schrijft weer zwarte cijfers

Zorggroep Pantein heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van 4,8 miljoen euro, op een omzet van 184 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Pantein nog een verlies van 2,2 miljoen euro.

Bestuursvoorzitter Pauline Terwijn laat weten blij te zijn met het behaalde resultaat. "Een positief resultaat is nodig om te blijven investeren in goede zorg voor de inwoners in de regio. Ten opzichte van vorig jaar hebben we een grote stap gezet dankzij de inzet van al onze professionals", aldus Terwijn.

Het Maasziekenhuis in Boxmeer sloot 2017 af met een positief resultaat van ruim 80 duizend euro, terwijl het ziekenhuis een jaar eerder nog een verlies van 2,9 miljoen euro noteerde. Pantein-bestuurder Ton Hazekamp noemt dit resultaat voor 2017 "nog wat dun, maar beter dan begroot". "We blijven de komende tijd aandacht houden voor de financiën van alle zorgonderdelen omdat een gezonde bedrijfsvoering belangrijk is voor de toekomst van de zorg."

Pantein Thuiszorg en Zorgcentra Pantein deden het goed in 2017, met een positief resultaat van respectievelijk 1,9 miljoen en 2,8 miljoen euro. Deze Pantein-onderdelen noteerden ook in 2016 een plus.

Personeel

Pantein ziet de personeelstekorten in de sector als de grote uitdaging voor de komende tijd. "De vraag naar zorg blijft de komende jaren onverminderd groot", zegt Terwijn. "Het aantal beschikbare zorgverleners in Nederland groeit helaas niet even hard mee. Wij doen er alles aan om mensen aan ons te binden en de instroom van nieuwe mensen te vergroten. Zo bieden we zorgprofessionals mogelijkheden voor extra scholing. Verder trekken we zowel schoolverlaters aan als mensen die zich willen omscholen voor de zorg."