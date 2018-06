Eric Rikkert wordt bestuurder van Medisch Spectrum Twente

Eric Rikkert is door de raad van toezicht van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) benoemd tot lid van de raad van bestuur. Hij volgt per 1 september interim- bestuurder Rinus van Riel op.

Rikkert is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis SJG Weert. Hij trad daar in 2012 aan als projectleider EPD. Later werd hij daarnaast benoemd tot manager Informatie & Automatisering. Binnen het bestuur van MST wordt Rikkert onder meer verantwoordelijk voor financiën en informatievoorziening, het Rendementsprogramma, ICT en medische techniek, vastgoed en huisvesting en facilitaire dienstverlening.

De raad van toezicht van MST is blij met de komst van Rikkert, "een ervaren bestuurder die heeft laten zien met grote betrokkenheid te kunnen bijdragen aan belangrijke veranderingsprocessen”. "Deze ervaring is voor het MST van groot belang", zegt rvt-voorzitter Frans van Vught. "Zoals nagenoeg alle ziekenhuizen in Nederland, is ook het MST al enkele jaren bezig met veranderingen die zowel zullen leiden tot een betere medische zorg voor onze patiënten als tot kostenreductie. We hebben veel vertrouwen in de bijdrage die de heer Rikkert kan leveren aan een succesvolle verdere implementatie van deze veranderingsprocessen."

Uitdaging

"Ik kijk uit naar de samenwerking met de medewerkers van MST", zegt Rikkert. "Het is een flinke uitdaging waar de organisatie voor staat en ik ben er trots op dat ik hieraan mee mag werken. Een mooie uitdaging om in een topklinisch ziekenhuis met innovatieve zorg aan de slag te gaan. Ik sluit mij graag aan bij de professionals in het MST die werken met aandacht, daadkracht en passie."