'Hbo's hanteren studentenstops ondanks personeelstekort zorg'

Op elf van de zeventien hbo-opleidingen verpleegkunde geldt komend jaar een numerus fixus, terwijl het personeelstekort in de zorg toeneemt. De hogescholen hanteren de studentenstops omdat ziekenhuizen te weinig stageplekken bieden, schrijft de Volkskrant.

De studentenstops moeten zo snel mogelijk worden opgeheven, indien nodig onder druk van de minister van Onderwijs, bepleit de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. De hbo-opleidingen zouden in plaats van een ziekenhuisstage een stage kunnen aanbieden die is verdeeld over verschillende sectoren.

In de zorg zijn op dit moment 120 duizend vacatures. De ziekenhuizen, die kampen met een tekort aan personeel, zijn zich ervan bewust dat ze zichzelf in de voet schieten als ze niet meer stageplekken regelen, zegt brancheorganisatie NVZ. De vergoeding voor begeleiding van stagiairs is volgens de woordvoerder echter te laag. (ANP)