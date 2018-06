Stichting STBN benoemt nieuwe toezichthouder

Stichting STBN heeft Marlies Bartels benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zij volgt Janine Lazet op, die vertrekt in verband met het verstrijken van haar zittingstermijn.

Verloskundige Bartels brengt volgens STBN veel bestuurlijke ervaring mee. Zo is zij voorzitter van het Pensioenfonds van Verloskundigen. Verder brengt Bartels veel kennis mee ten aanzien van integrale contractering, en ontwikkelingen en innovaties in de eerstelijns geboortezorg, aldus de stichting.

Stichting STBN is een landelijke projectorganisatie in de geboortezorg. Zij exploiteert in opdracht van partijen echo- en geboortecentra, en begeleidt bij samenwerking, integrale zorg en ontwikkeling van het PGO.