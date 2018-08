Inspectie plaatst SOVAK onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft na een bezoek aan twee locaties van gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK in Terheijden geconstateerd dat de organisatie niet aan alle normen voldoet. De inspectie heeft SOVAK daarom voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst.

Dit meldt SOVAK op haar website.

De inspectie bracht in mei 2018 een onverwachts bezoek aan SOVAK. Deze week ontving de organisatie het rapport naar aanleiding van dit bezoek. Hieruit bleek onder meer dat de kwaliteit en veiligheid van zorg beter kan en de huisvesting niet aan de normen voldoet.

SOVAK is sinds 2017 bezig met een organisatieverandering en verbeterplannen. Deze plannen zijn nog onvoldoende uitgevoerd. De inspectie heeft op dit moment onvoldoende vertrouwen in de veranderkracht van SOVAK en heeft daarom verscherpt toezicht ingesteld voor de periode van een half jaar.

Impuls

Bestuursvoorzitter Marie-Louise van der Kruis: "De inspectie heeft oog voor de inspanningen die we inmiddels hebben gedaan en heeft vertrouwen in onze inzet en goede wil. We hebben er zelf ook vertrouwen in dat we de verbetermaatregelen binnen zes maanden kunnen realiseren. Natuurlijk raakt het verscherpt toezicht ons, maar we zien deze maatregel tegelijkertijd als een impuls om de al ingeslagen weg vol energie en samen verder voort te zetten."