Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Sociaal Domein
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorg bij Alphense jeugdinstelling niet in orde

,

Een instelling voor jongeren in Alphen aan den Rijn zorgt niet goed genoeg voor de kinderen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) eist daarom dat iHUB binnen drie maanden orde op zaken stelt. Een van de groepen binnen de locatie mag voorlopig geen nieuwe jongeren aannemen.

De instelling iHUB vangt jongeren met probleemgedrag op. De inspecteurs hadden vorig jaar grote tekortkomingen gezien tijdens een bezoek aan de opvang. Daarna is de zorg niet genoeg verbeterd, zag de inspectie in juli bij een nieuwe controle.

Incidenten

Hulpverleners houden onder meer niet goed bij welke risico’s er spelen bij de jongeren. Zo was in een dossier niet terug te lezen dat een jongere over zelfmoord had gesproken. Ook gebeuren er veel incidenten op de groepen. Een van de jongeren was ’s nachts door groepsgenoten aan armen en benen vastgebonden met tie-wraps. Dit is gefilmd. Hulpverleners weten niet hoe ze hiermee moeten omgaan, ook doordat de instelling veel invallers inzet.

De instelling gebruikt ook maatregelen om de vrijheid van jongeren te beperken, maar dit mag niet zomaar. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:IGJJeugdzorgKwaliteit

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

21:12 Zorg bij Alphense jeugdinstelling niet in orde
24 aug 2025 Tientallen meldingen over Jeugdbescherming Noord
24 jul 2025 Inspectie grijpt in: jeugdzorg in het noorden niet op orde
12 jun 2025 IGJ: Tragel-locatie moet zorg staken
3 jun 2025 Einde aanwijzing voor De Hoeve in Herveld

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties