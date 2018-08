Inspectie verscherpt controle op kleine thuiszorgorganisaties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verscherpt de controles op kleine thuiszorgaanbieders. De kwaliteit van deze organisaties laat volgens de inspectie vaak te wensen over. Dit schrijft De Telegraaf.

Veel zorgorganisaties beginnen zonder kennis van de eisen en de kwaliteitsregels, volgens de inspectie, die dit ontdekt wanneer zij nieuwkomers beoordeelt. Elke maand komen er een paar honderd nieuwe thuiszorgaanbieders bij. Ook zorgverzekeraars zien volgens de krant een 'wildgroei' van nieuwe zorgbedrijfjes die zonder enige ervaring thuiszorg leveren.

Onlangs beschuldigde de Consumentenbond de IGJ ervan nauwelijks in te grijpen bij ondermaats presterende thuiszorgorganisaties. De inspectie wees er toen in een reactie op dat er de afgelopen jaren heel veel zorgaanbieders bij zijn gekomen en dat deze pas in beeld komen bij de IGJ als ze al enige tijd zorg leveren. Hierin komt verandering met de nieuwe wet Wet toetreding zorgaanbieders, die nieuwe aanbieders verplicht zich vooraf te melden.