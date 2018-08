Kwart fysiotherapeuten twijfelt over contracteren

Een kwart van de fysiotherapeuten die nu met contracten werken, twijfelt of ze voor 2019 blijft contracteren. Dit blijkt uit een onderzoek van het KNGF, de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten.

De vereniging hield een peiling onder haar leden over gecontracteerd en ongecontracteerd werken. Hieruit blijkt dat 80 procent van de praktijkhouders in 2018 met alle verzekeraars contracten heeft afgesloten. Eén op de zeven (14 procent) heeft selectief gecontracteerd en een kleine minderheid (6 procent) werkt helemaal zonder contracten. Die laatste groep wordt volgend jaar wellicht groter, gezien het aantal fysiotherapeuten dat twijfelt over blijven contracteren.

De belangrijkste redenen van de groeiende twijfel zijn de door de zorgverzekeraars gestelde voorwaarden in de contracten, aldus de KNGF. Het gaat daarbij onder meer om de tarieven, de eisen rondom de behandelindex en de extra werklast door andere contractuele voorwaarden. De vrees om patiënten en omzet te verliezen is een belangrijke reden om wel te blijven contracteren. Ook geven fysiotherapeuten aan niet goed te weten wat hen te wachten staat bij het werken zonder contracten.

Het is de eerste keer dat het KNGF een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd. Door het onderzoek periodiek te herhalen hoopt de vereniging de ontwikkelingen op het gebied van contractering te kunnen monitoren.

Meldpunt

Eerder deze week introduceerde het KNGF het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. Vanaf 4 september kunnen fysiotherapeuten hier hun ervaringen rond het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars melden. Het KNGF lanceert het meldpunt zodat een compleet en goed onderbouwd beeld ontstaat van de knelpunten en ervaringen die tijdens het contracteerproces ontstaan.