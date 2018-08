Sanquin aast op bloed van gamers

Sanquin, de organisatie die verantwoordelijk is voor de Nederlandse bloedvoorziening, aast op bloed van gamers. Ze hoopt deelnemers aan het spel League of Legends te interesseren voor afgifte van bloed voor transfusies.

Spelers die zich bij een bloedbank melden krijgen een bedankje van de producent van League of Legends, Riot Games. Ze worden beloond met een zogenoemde 'skin', die ze als deelnemer aan het spel goed van pas zal komen. Skins kun je anders alleen kopen via een puntensysteem en je kunt er bijvoorbeeld de helden van het spel een nieuw uiterlijk mee geven.

Sanquin telt op dit moment 330 duizend donoren. Jaarlijks worden 30 duizend mensen met bloed geholpen. Hoewel Sanquin volgens een woordvoerder een "solide" donorbestand heeft, is het altijd zaak om aan de toekomst te denken en dus steeds jonge mensen te werven.

Jonge mannen

De gemiddelde donor is nu 43 jaar en dat is op zich geen urgent probleem, want gezond bloed van een ouder iemand is net zo goed als van een jonger persoon. Wel merkt Sanquin dat jonge mannen zich wat minder aanmelden. De organisatie sluit niet uit dat die verhouding te verklaren is door haar aanwezigheid bij evenementen als de Libelle Zomerweek en de Margriet Winterfair. Met de gamecampagne onder de naam #myfirstbloodSanquin mikt de organisatie nu met name op jonge mannen, hoewel ook jonge vrouwen het spel spelen en even welkom zijn.

Begin september zijn de Europese League of Legends-kampioenschappen en dan wil Sanquin zichzelf helemaal in de kijker spelen. (ANP)