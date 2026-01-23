Zorgverzekeraars breiden preferentiebeleid medicijnen uit

Zorgverzekeraars passen bij steeds meer medicijnen een preferentiebeleid toe. Uit onderzoek van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy blijkt dat het aantal aangewezen voorkeursgeneesmiddelen (op basis van ZI-nummers) met gemiddeld 10 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

© bilderstoeckchen / stock.adobe.com

Vorig jaar ging het om gemiddeld 783 middelen, tegenover 712 middelen een jaar eerder.

Kosten beheersen

In 2026 blijven alle zorgverzekeraars een prefentiebeleid voeren. Nadat EUcare in 2025 ook overging op een preferentiebeleid, hebben alle zorgverzekeraars voor het eerst een dergelijk beleid.

Preferentiebeleid is een methode om de kosten voor medicijnen te beheersen. Ongeveer 10 procent van de totale uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet is voor farmaceutische hulp. Door per werkzame stof slechts één of enkele leveranciers aan te wijzen waarvan het medicijn wordt vergoed, zijn de prijzen voor merkloze geneesmiddelen de afgelopen jaren sterk gedaald. Tegelijk wordt het ook in verband gebracht met medicijntekorten.

Voorkeurslijsten

Uit de analyse van de voorkeurslijsten voor 2026 blijkt dat de markt niet alleen wordt gedomineerd door generieke leveranciers. Gemiddeld is 6 procent van alle aangewezen voorkeursgeneesmiddelen in Nederland afkomstig van een innovatief geneesmiddelenbedrijf.

Tussen de verzekeraars zijn hierin wel verschillen zichtbaar. Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis hebben voor 2026 het hoogste aandeel innovatieve geneesmiddelenbedrijven als voorkeursleverancier gecontracteerd. Bij beide concerns ligt dit aandeel op circa 7 procent van de aangewezen middelen. Andere verzekeraars zitten hier iets onder, waardoor het landelijk gemiddelde op 6 procent uitkomt.