Hogere omzet en winst AstraZeneca

Het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca zag de omzet met 8 procent stijgen tot 58,7 miljard dollar. Ook de winst voor belasting nam toe tot 12,4 miljard dollar.

AstraZeneca, nummer 6 in de top 10 van de grootste medicijnfabrikanten ter wereld, is vooral groot in oncologische medicijnen. Een van die medicijnen is het leukemiemiddel Calquence, dat is ontwikkeld in Oss door Acerta Pharma. Acerta, opgericht door oud-medewerkers van Organon, is in twee fases in 2015 en 2021 in zijn geheel overgenomen door AstraZeneca voor in totaal 6,2 miljard dollar.

Behalve oncologische medicijnen maakt het AstraZeneca onder meer medicijnen voor diabetici, tegen hartfalen en nierziektes.

Sluiting vestiging Oss

In Nederland heeft het bedrijf vestigingen in Nijmegen en Den Haag, en onderzoekscentra in Amsterdam en Oss. Het onderzoekscentrum in Oss gaat binnenkort sluiten. De werknemers verhuizen naar de vestiging op de campus van het Amsterdam UMC.

Onlangs sloeg AstraZeneca bestuurder Ruud Dobber in het Financieele Dagblad alarm over het in zijn ogen slechte vestigingsklimaat in Europa ten opzichte van China en Amerika. Hij waarschuwde dat zijn bedrijf in de toekomst wellicht nauwelijks meer in Europa zal investeren. Bij het bedrijf werken bijna 90 duizend mensen wereldwijd, waarvan iets meer dan 500 in Nederland.

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste markt voor het bedrijf met 43 procent van de omzet. Europa is goed voor 23 procent van de omzet.