Anesthesisten waarschuwen voor malafide medicatiewebsites

,

Anesthesisten roepen opsporingsdiensten in EenVandaag op om websites die illegale (nep)medicijnen verkopen zo snel mogelijk offline te halen. Ze merken dat patiënten middelen gebruiken zonder dat zij dat als arts van tevoren weten.

Naast de website Funcaps en Slaappillen.net zijn er nog altijd andere websites online waarop illegaal medicijnen tegen angst of slaapproblemen te koop zijn. Ook EenVandaag vond meerdere websites die bekende (nep)medicatie zonder recept verkopen. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie maakt zich grote zorgen over deze illegale handel en waarschuwt.

Spelen met vuur

“Het is echt heel erg gevaarlijk om via dit soort websites medicijnen te bestellen”, zegt arts Anton de Bruin. Je weet niet wat er in de medicijnen zit en of er vervuilingen zijn. “De normale kwaliteitscontroles voor medicijnen die gelden niet voor dit soort websites.”

De medicatie die op de websites te vinden is, krijg je normaal gesproken alleen wanneer het voorgeschreven is door een huisarts of medisch specialist. “Die houden rekening met andere medicijnen die je gebruikt, of medische aandoeningen die je hebt.” Ze checken doseringen en doen medische follow-ups. (ANP/EenVandaag)

Meer over:Farmaceutische zorgKwaliteit

