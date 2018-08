Carla van de Wiel verruilt Treant voor Reinier Haga Groep

Carla van de Wiel, momenteel bestuursvoorzitter van de Treant Zorggroep, is benoemd tot directievoorzitter van het HagaZiekenhuis en lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Zij volgt per 1 december Rolf de Folter op, die deze functie ad interim vervult sinds oktober 2017.

Van de Wiel ging in 2015 aan de slag als bestuurder van Treant Zorggroep, sinds 2016 is zij voorzitter van de raad van bestuur. Van de Wiel heeft een achtergrond in de zorg en de advieswereld. Ze werkte onder meer in het Groene Hart Ziekenhuis als directeur onderzoek en behandeling. In die functie was zij verantwoordelijk voor de medische ondersteunende afdelingen, spoedeisende hulp, intensive care en operatiekamers. Verder was Van de Wiel onder meer bestuurder bij woningcorporatie Vidomes in Delft, senior manager bij PricewaterhouseCoopers en als senior consultant bij adviesbureau Van Nimwegen.

Samen met medisch directeur Karel Ronday gaat Van de Wiel het directieteam van het HagaZiekenhuis vormen. De raad van bestuur van de Reinier Haga Groep bestaat vanaf 1 december naast Van de Wiel uit Martin van Rijn, Huub Wieleman, Carina Hilders en Erik Booden. "Met Carla van de Wiel binden wij een zeer gemotiveerde en gedreven zorgbestuurder aan het HagaZiekenhuis en onze groep. We verheugen ons op haar komst", aldus Elmer Mulder, voorzitter van de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep.

Kernwaarden

"Ik kijk er naar uit me in te gaan zetten voor het HagaZiekenhuis en zijn patiënten in de regio Haaglanden", zegt van de Wiel over haar nieuwe functie. "Ik ben blij dat ik met deze stap mijn loopbaan in de zorg kan voortzetten. De kernwaarden van Haga - zorgzaamheid, innovatie en samenwerking - passen goed bij mij als persoon en bij mijn werkwijze als bestuurder."

Als bestuurder bij Treant heeft Van de Wiel naar eigen zeggen "alles uit de kast moeten halen". "Zowel professioneel als persoonlijk. Onverwachts werd ik al snel bestuursvoorzitter. Ik heb letterlijk voor twee geleefd. Dat was het dubbel en dwars waard, samen hebben we de afgelopen periode ontzettend veel bereikt. Toch is het tijd weer voor mezelf te kiezen. Ik kwam voor de liefde naar het Noorden. De liefde voor Rotterdam brengt me weer terug naar huis."

Toekomst

Van de Wiel is niet bang dat mensen buiten Treant haar vertrek zullen zien als een bewijs dat het niet goed zou gaan bij de organisatie, ook al maakte Treant eerder deze maand nog bekend afdelingen te moeten sluiten. "Dat was inderdaad geen eenvoudig besluit met impact op de inwoners van onze regio. We kampen met personeelstekorten en het wordt steeds moeilijker om alle zorg op onze drie ziekenhuislocaties aan te blijven bieden. Op dat soort ontwikkelingen kun je alleen een geloofwaardig antwoord vinden als je samenwerkt met de organisaties en mensen om je heen. En als je zelf een duidelijke koers uitzet. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en daar mogen we trots op zijn."

De raad van toezicht van Treant is al begonnen met de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter. De raad zegt het besluit van Van de Wiel te "begrijpen en respecteren". "Al is het voor Treant een aderlating", aldus rvt-voorzitter Coba Anninga.