'Ook voor fitte mensen is zitten ongezond'

Ook mensen die regelmatig sporten en helemaal fit zijn lopen het risico diabetes te krijgen bij veel zitten, blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit Maastricht.

"We denken al gauw dat sporten ziektes als diabetes voorkomt. Maar veel zitten, bijvoorbeeld op de bank voor de tv, in de auto, of op het werk uren achter de pc, blijkt wel degelijk een risicofactor te zijn, ook al ben je voor de rest fit", zegt onderzoeker Jeroen van der Velde. Hij adviseert om "het zittende bestaan" zo veel mogelijk te beperken.

Voor het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van diabetes type 2 en andere chronische ziekten deden in totaal meer dan 8000 mensen in de leeftijdscategorie van 40 tot 75 jaar mee. Zij werden jarenlang medisch gevolgd en onderzocht. (ANP)